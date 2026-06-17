Was steckt hinter dem Fund eines toten Kindes in Schorndorf bei Stuttgart? Die Polizei gibt vorerst keine Hinweise auf Alter, Ursache oder die Rolle der Eltern.

Schorndorf (dpa) - Ein lebloses Kind ist in einem Auto in Schorndorf bei Stuttgart entdeckt worden. Es habe nicht wiederbelebt werden können, sagte ein Polizeisprecher. Angaben zu Alter und Geschlecht des Kindes machte er zunächst keine. Zuerst hatte der Zeitungsverlag Waiblingen darüber berichtet.

Der Polizeisprecher kündigte weitere Informationen für Donnerstag an. Daher blieb zunächst unklar, ob die Hitze eine Rolle gespielt haben könnte oder die Ermittler eher von einer anderen Ursache oder gar einem Verbrechen ausgehen.

Auch machte der Sprecher am Abend auf Nachfrage keine Angaben dazu, wo die Eltern waren, als das leblose Kind am Nachmittag entdeckt wurde. Ebenfalls blieb offen, ob es sich zu der Zeit in der Obhut einer anderen Person befand und ob beispielsweise noch andere Kinder in dem Auto waren.

Schorndorf ist eine Stadt im Rems-Murr-Kreis mit rund 42.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Sie liegt im östlichen Speckgürtel der baden-württembergischen Landeshauptstadt, rund 30 Kilometer von Stuttgart entfernt.