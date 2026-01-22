Der bisherige Sportdirektor Thomas Kessler steigt in Köln zum Sportchef auf. Auch der Vertrag mit dem Finanzchef wird verlängert. Philipp Türoff wird Sprecher der Geschäftsführung.

Köln (dpa) – Thomas Kessler rückt vom Posten des Sportdirektors in die Geschäftsführung des 1. FC Köln auf. Der frühere Profi unterschrieb beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis 2028 als Geschäftsführer Sport. Auch der Vertrag von Finanzchef Philipp Türoff wurde vorzeitig bis 2029 verlängert. Türoff ist künftig auch Sprecher der Geschäftsführung, wie der FC mitteilte.

«Den Weg vom Jugendspieler bis in die Verantwortung als Geschäftsführer Sport dieses besonderen Vereins gehen zu dürfen, ist für mich ein großes Privileg und zugleich eine enorme Verpflichtung», sagte Kessler. Der 40 Jahre alte frühere Torhüter hatte seine Karriere 2020 beendet, war zunächst Leiter der Lizenzspielerabteilung und von 2025 an Sportdirektor.

Zusammen mit Philipp Liesenfeld, der noch bis 2028 einen Vertrag als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb hat, ist das Gremium künftig wieder dreiköpfig.