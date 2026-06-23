Keine Deutsche mehr dabei: Lys scheidet in Bad Homburg aus

Eva Lys scheitert bei der Wimbledon-Generalprobe schon in der ersten Runde. Dabei lässt sie gegen die Amerikanerin Emma Navarro sogar drei Satzbälle ungenutzt.

Bad Homburg (dpa) – Tennisspielerin Eva Lys ist bei den Bad Homburg Open schon in der ersten Runde ausgeschieden. Die 24-Jährige verlor bei der Wimbledon-Generalprobe gegen Emma Navarro aus den USA 6:7 (6:8), 3:6. Die Einzelkonkurrenz bei dem Rasenturnier geht damit ohne deutsche Spielerin weiter.

Lys lässt drei Satzbälle liegen

In einem engen ersten Durchgang vergab Lys im Tiebreak beim Stand von 6:3 drei Satzbälle. Von diesen vergebenen Chancen konnte sich die Weltranglisten-77. nicht mehr erholen. Im zweiten Satz war sie gegen Navarro chancenlos.

Die frühere Weltranglisten-Achte trifft in der zweiten Runde auf die sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Iga Swiatek aus Polen. Lys, die eine Wildcard erhielt, war die einzige deutsche Hauptfeld-Teilnehmerin in der hessischen Kurstadt.

Letzte Vorbereitung für Wimbledon

Das hochkarätig besetzte WTA-Turnier in Bad Homburg ist mit mehr als einer Million US-Dollar dotiert. Mehrere Topspielerinnen nutzen das Event als letzte Vorbereitung für den Rasenklassiker in Wimbledon, der am Montag beginnt.