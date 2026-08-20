Zuletzt gab es viele Spekulationen um einen Wechsel von Saïd El Mala. Nun hat der Jungstar eine Entscheidung verkündet. Er tritt in die Fußstapfen einer FC-Legende - zumindest bei der Rückennummer.

Köln (dpa) - Saïd El Mala wendet sich in einem Video direkt an die FC-Fans: «Es war mir eine riesige Ehre, mit der 13 für euch aufzulaufen», sagt der Jungstar. Er habe jedoch eine Entscheidung treffen müssen. «Eure Nummer 13 geht», fährt er fort, macht dann eine Pause und ergänzt: «Aber eure neue Nummer 10 bleibt.» Der 19-Jährige spielt mindestens auch in der kommenden Saison für den rheinischen Bundesligisten.

El Mala, um den es in den vergangenen Monaten immer wieder Wechselspekulationen gab, hat seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2031 verlängert. Er ist der erste Kölner seit Club-Ikone Lukas Podolski, der die prestigeträchtige Nummer 10 trägt.

El Mala: «Spüre riesiges Vertrauen und eine große Wertschätzung»

Er habe sich natürlich Gedanken um seine Zukunft gemacht, sagt der stark umworbene El Mala laut Vereinsmitteilung. «Aber die Gespräche mit den Verantwortlichen beim FC, mit René und mit Thomas, waren top, ich spüre riesiges Vertrauen und eine große Wertschätzung hier», ergänzt er mit Blick auf Trainer René Wagner und Geschäftsführer Thomas Kessler.

«Deshalb bleibe ich hier - ich möchte mit dem FC und unseren Fans eine gute Saison spielen, dafür werde ich alles geben, auch weil ich weiß, was es bedeutet, mit der Nummer 10 für den FC zu spielen.»

Borussia Dortmund hatte sich lange um eine Verpflichtung El Malas bemüht. Die Ablöseforderungen des FC, die dem Vernehmen nach bei mindestens 50 Millionen Euro gelegen haben sollen, waren den BVB-Bossen aber zu hoch. Die Westfalen zogen sich aus dem Transferpoker zurück. Anschließend hatte es Berichte gegeben, dass sich Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig mit El Mala beschäftige. Auch aus der englischen Premier League soll es Interessenten gegeben haben.

Sportchef lobt El Malas «Professionalität»

In der vergangenen Saison erzielte der deutsche Junioren-Nationalspieler in 34 Ligaspielen für den FC 13 Tore und hatte damit großen Anteil am Klassenerhalt.

Nach Gesprächen mit El Mala und dessen Familie sagt Kessler: «Gemeinsam sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist und er hier am Geißbockheim sehr gute Voraussetzungen vorfindet, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen.»

Der Sportchef erklärt zudem: «Seit dem Start der Vorbereitung unterstreicht Saïd jeden Tag mit seiner Leistung, seiner Professionalität und seiner Haltung, dass er diesen Weg mit voller Überzeugung mitgehen möchte. Wir haben großes Vertrauen in ihn und sind überzeugt, dass er weiterhin eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird.»