Energie Cottbus spielt gegen St. Pauli mehr als 70 Minuten in Überzahl. Für einen Sieg reicht das aber für den Aufsteiger nicht. Die Hanseaten bleiben geduldig und schlagen spät noch zu.

Cottbus (dpa) – Energie Cottbus hat trotz langer Überzahl einen Sieg gegen den FC St. Pauli verschenkt. Der Aufsteiger führte nach der Gelb-Roten Karte für St. Paulis Tomoya Ando (21. Minute) lange mit 1:0, musste dann aber noch den Ausgleich durch Martijn Kaars (80.) zum 1:1 (1:0) hinnehmen. Justin Butler (37.) hatte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz mit einem Distanzschuss in Führung gebracht.

Die Lausitzer gehen mit acht Punkten dennoch mit einer ordentlichen Bilanz in die Länderspielpause der 2. Fußball-Bundesliga. Bundesliga-Absteiger St. Pauli bleibt mit einem Zähler weniger nach dem vierten Remis mit dem Platz im Tabellenmittelfeld hinter den Erwartungen zurück.

Andos Platzverweis verändert das Spiel

Knackpunkt der Partie war der frühe Platzverweis für Ando nach zwei Foulspielen an der Strafraumgrenze innerhalb von vier Minuten. Zuvor waren die Hamburger mit mehreren Kontern gefährlicher in die Partie gestartet. In Unterzahl konnte sie dem Cottbuser Druck zunächst nur wenig entgegensetzen und kassierten bald das Gegentor.

Cottbus versäumte es, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. St. Paulis Torwart Ben Voll rettete in höchster Not gegen Henry Rorig (70.). Und so wurde es in der Schlussphase noch mal spannend, und Kaars bestrafte die Hausherren mit seinem Kopfballtor.