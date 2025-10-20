Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.

Freiburg (dpa) – Markus Krösche versuchte, größtmögliche Ruhe auszustrahlen. «Ich werde jetzt keine Torwart-Diskussion lostreten», sagte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Braucht er auch gar nicht. Die läuft rund um die Hessen ohnehin schon. Nach dem 2:2 (2:1) beim SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga dürfte sie weiter Fahrt aufnehmen. Schlussmann Kauã Santos sah beim späten Ausgleich durch einen Freistoß von Freiburgs Vincenzo Grifo nicht gut aus – und steht gegen den FC Liverpool am Mittwoch nun noch mehr im Fokus.

18 Gegentore in fünf Spielen

Intern werde keine Diskussion um den 22-Jährigen geführt, sagte Trainer Dino Toppmöller. Natürlich hätte er sich nach einem «grundsätzlich sehr soliden Spiel» bei Grifos Freistoß am Ende aber «besser anstellen» müssen. Das werde man mit Kauã Santos auch besprechen. Vor dem Champions-League-Duell mit Englands Meister Liverpool wächst der öffentliche Druck auf den Brasilianer.

«Es ist ein junger Torwart, der natürlich auch Fehler machen darf», sagte Krösche über Kauã Santos, der nach einem Kreuzbandriss zu Saisonbeginn noch von Michael Zetterer vertreten worden war. Seit er zurück ist, kassierte er 18 Gegentore in fünf Spielen. Die gingen zwar nicht alle auf seine Kappe. Er reihte nicht Fehler an Fehler, strahlte aber eben auch selten große Sicherheit aus. Zumindest außerhalb des Clubs wirkt der Torhüter zunehmend umstritten.

«Es ist eine schwierige Situation für ihn», räumte Boss Krösche ein. «Aber er wird daran wachsen. Zur Entwicklung gehören Fehler.» Kauã Santos werde da schon rauskommen, gab sich der 45-Jährige überzeugt.

Frankfurter Fehler häufen sich

In Freiburg hatte Kauã Santos beim gegnerischen Freistoß kurz vor Schluss offenbar auf eine Flanke spekuliert, wirkte von Grifos Schuss dann überrascht. «Wenn du als Torwart so ein Tor bekommst, bist du mit drin», sagte Krösche, der sich derzeit über viele Nachlässigkeiten bei der Eintracht ärgern muss.

Vor dem 0:1 durch Derry Scherhant hatte Abwehrchef Robin Koch gepatzt. Fehler, die man sich auch oder gerade gegen Liverpool nicht erlauben sollte.