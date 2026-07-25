Jahrelang überließ Katharina Wagner den roten Teppich der Bayreuther Festspiele anderen. In diesem Jahr begrüßt sie die Ehrengäste am Königsportal und hat einen besonderen Begleiter.

Bayreuth (dpa) - Nach den Turbulenzen um eine Gedenkveranstaltung haben sich die Bayreuther Festspielchefin Katharina Wagner und der jüdische Publizist Michel Friedman gemeinsam zum Auftakt des Festivals gezeigt. Am Königsportal des weltberühmten Festspielhauses begrüßten sie die Ehrengäste, plauderten immer wieder miteinander und wirkten sehr vertraut.

Am Sonntag soll Friedman bei einer Gedenkveranstaltung für in der NS-Zeit verfolgte und ermordete Künstler sprechen. Um diese Veranstaltung hatte es Wirbel gegeben, weil Wagner Friedman zunächst eingeladen hatte, dann die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen verschoben werden sollte. Schließlich entschuldigte sich Wagner bei Friedman. Dieser nahm an und zeigte sich nun auch als Gast der Eröffnung.

Katharina Wagner selbst hatte sich jahrelang nicht offiziell auf dem roten Teppich gezeigt. In diesem Jahr nun begrüßte sie dort unter anderem die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit herzlichen Worten und ließ sich an der Seite des Bayreuther Oberbürgermeisters Andreas Zippel (SPD) fotografieren.