Unfall auf dem Bodensee
Katamaran prallt in Konstanz gegen Hafenmauer - Verletzte
Bodensee-Fähre
Der Schiffsverkehr im Konstanzer Hafen ist durch den Vorfall nicht beeinträchtigt. (Symbolbild)
Felix Kästle. DPA

Kurz vor seinem Ziel stößt ein Bodensee-Schiff gegen die Hafenmole. An Bord gibt es Verletzte. Was das für den Schiffsverkehr auf dem See bedeutet.

Lesezeit 1 Minute

Konstanz (dpa) - Ein Katamaran ist auf dem Bodensee in Konstanz gegen eine Hafenmauer geprallt - mindestens zwölf Menschen sind verletzt worden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist laut einem Polizeisprecher noch nicht klar. Die Menschen würden vor Ort medizinisch versorgt. Es sind Rettungskräfte von der DLRG, der Feuerwehr, der Polizei sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Katamaran stehe weiterhin stabil auf dem Wasser. Die Polizei teilte mit, dass keine Betriebsstoffe auslaufen. Eine Gefahr für die Umwelt bestehe nicht. Der Schiffsverkehr im Konstanzer Hafen sei nicht beeinträchtigt. Wie es zu dem Unfall gegen 08:45 kommen konnte, sei noch unklar. 

Die Katamaran-Verbindung bringt stündlich Menschen zwischen Konstanz und Friedrichshafen über den Bodensee.

© dpa-infocom, dpa:260814-930-528843/2

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