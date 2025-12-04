Kane über Bayern-Kampfsieg: «Mussten mehr Charakter zeigen»

Harry Kane spricht nach dem knappen Pokalsieg bei Union Berlin von einem wichtigen Moment für die Bayern – und hebt Teamgeist und Zusammenhalt hervor.

Berlin (dpa) – Bayern-Stürmer Harry Kane sieht im Pokal-Kampfsieg bei Union Berlin einen weiteren Entwicklungsschritt für die Münchner. «Wir dominieren viele Spiele. Das war heute eine andere Art von Spiel, in dem wir etwas mehr Charakter und etwas mehr Zusammenhalt zeigen mussten. Und das haben wir wirklich gut gemacht», sagte der Engländer nach dem knappen 3:2 im Achtelfinale im Stadion An der Alten Försterei. «Ihr habt daran, wie wir gefeiert haben, gesehen, dass es ein wichtiger Moment für unsere Saison war.»

Der Torjäger hatte selbst per Kopf für das 2:0 gesorgt. Nach dem 3:1 sah alles nach einem ungefährdeten Bayern-Sieg. Doch Union kam wieder ran. Am Ende mussten die Münchner den Sieg mit allen Mitteln verteidigen.

«Das PSG-Spiel, das sind so Momente, an die du dich erinnerst, wenn du dann so eine Situation hast», sagte Sportvorstand Max Eberl mit Blick auf den Sieg in Paris vor einigen Wochen. «Da haben wir ja auch schon verteidigen müssen, da haben wir auch nicht viel Fußball nach vorne spielen können, weil wir einer weniger waren, aber haben eben die Verteidigung.»

Auch Trainer Vincent Kompany lobte: «In der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel gedreht und dann haben wir ein anderes Gesicht gesehen von unserer Mannschaft. Die Jungs haben gekämpft.»