Die Rückkehr von Jamal Musiala hat beim FC Bayern Einfluss auf die Rolle von Harry Kane. Trainer Kompany erklärt seine Vorstellungen von Freiheit - und an welche Bedingung diese geknüpft ist.

München (dpa) – Für Torrekorde ist Harry Kane unzählige Male gerühmt worden. Vor der anstehenden Rückkehr von Jamal Musiala auf den Platz nach langer Verletzungspause hob Trainer Vincent Kompany eine Stärke des Stürmerstars hervor, die während der langen Zwangspause vom deutschen Fußball-Nationalspieler besonders gefragt war. Kane habe manchmal «diese Momente, in denen er ein bisschen diesen Toni-Kroos- und Kevin-De-Bruyne-Pass hat», sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters.

Kompanys Bedingung

Dass Kane nicht immer nur in der Spitze zu finden sei, habe aber nicht am Fehlen von Musiala gelegen. Die Offensivspieler hätten bei ihm viele Freiheiten. «Wenn Harry in der Box sein möchte, dann darf er jedes Mal dahin», sagte Kompany. Und wenn er sich gegen tiefstehende Verteidiger zurückfallen lassen wolle, könne der Engländer auch das tun.

Kompany verriet allerdings auch eine Bedingung für die Freiheiten. Wenn man im Angriff in das letzte Drittel komme, müssten zwei Spieler im Strafraum sein. Sonst stehe man falsch, sagte der Belgier. «Das ist eine Mischung zwischen Freiheit – und dann am Ende da zu sein, wo die Tore sind», sagte der Belgier.

Die jeweiligen Rollen würden die Offensivkräfte Kane, Musiala, Serge Gnabry oder auch Lennart Karl unterschiedlich interpretieren. «Serge ist anders als Lennie. Lennie ist anders als Jamal. Jamal ist anders als Harry. Und ich mag das», sagte Kompany.

«Kann ein tolles Spiel werden»

Welche Angreifer er nach dem 6:0 im Hinspiel in Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) aufbietet, ließ Kompany offen. Als Kandidat für einen Kurzeinsatz soll Musiala wieder mit dabei sein. Der 22-Jährige hatte sich vor einem halben Jahr bei der Club-WM in den USA beim Viertelfinal-Aus gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain eine schwere Verletzung am linken Bein zugezogen. Jetzt ist er wieder gesund.

«Er strahlt sehr viel positive Energie aus», sagte Kompany. Er freut sich auf das Topspiel gegen die Leipziger. «Das ist eine offensivstarke Mannschaft, das kann ein tolles Spiel werden. Es wird intensiv werden, beide Teams können Tore machen.»