2. Bundesliga
Kaiserslautern schnappt sich VfB-Talent Knezevic
Ivan Knezevic
VfB-talent Ivan Knezevic (vorn) wechselt auf den Betzenberg. (Archivbild)
Julius Frick. DPA

Der FCK holt einen jungen Abwehrspieler auf den Betzenberg. Was die Pfälzer mit ihm vorhaben.

Kaiserslautern (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern hat Innenverteidiger-Talent Ivan Knezevic vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 19 Jahre alte kroatische Nachwuchsnationalspieler absolvierte nahezu seine gesamte fußballerische Ausbildung beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten.

Knezevic soll nach Angaben des FCK zunächst bei der Regionalligamannschaft in die Sommervorbereitung starten und dann an die Profimannschaft herangeführt werden. Über die Vertragslaufzeit machte der Fußball-Zweitligist keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:260618-930-244723/1

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Sport

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