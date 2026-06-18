Der FCK holt einen jungen Abwehrspieler auf den Betzenberg. Was die Pfälzer mit ihm vorhaben.

Kaiserslautern (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern hat Innenverteidiger-Talent Ivan Knezevic vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 19 Jahre alte kroatische Nachwuchsnationalspieler absolvierte nahezu seine gesamte fußballerische Ausbildung beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten.

Knezevic soll nach Angaben des FCK zunächst bei der Regionalligamannschaft in die Sommervorbereitung starten und dann an die Profimannschaft herangeführt werden. Über die Vertragslaufzeit machte der Fußball-Zweitligist keine Angaben.