Notfälle
Junge stirbt mutmaßlich nach Sturz aus 11. Stock
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In Frankfurt/Oder ist ein sechsjähriger Junge gestorben - mutmaßlich nach einem Sturz aus dem 11. Stock. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Vor einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt/Oder wird ein Sechsjähriger mit schweren Verletzungen gefunden. Die Rettungsmaßnahmen kommen zu spät. Vermutlich stürzte er vom Balkon im 11. Stock.

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Frankfurt/Oder (dpa) – Ein sechs Jahre alter Junge ist mutmaßlich aus dem 11. Stock eines Wohngebäudes gestürzt und gestorben. Einsatzkräfte seien am Dienstagabend zu dem Kind geeilt, das mit schweren Verletzungen vor dem Gebäude in Frankfurt/Oder gelegen habe, teilte die Polizei mit. Die Rettungsversuche scheiterten demnach, der Junge sei noch vor Ort gestorben.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich das Kind in der Wohnung im 11. Stock des Gebäudes bei seiner Mutter aufgehalten und sei dort mutmaßlich über den Balkon hinweg in die Tiefe gestürzt. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260701-930-314327/1

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