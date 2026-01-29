Ein Spaziergänger macht eine schreckliche Entdeckung: Am Ufer eines Sees in Dormagen liegt die Leiche eines Jugendlichen aus Eritrea. Seine Verletzungen deuten auf ein Tötungsverbrechen hin.

Dormagen (dpa) - Ein 14-jähriger Jugendlicher ist tot an einem See in Dormagen südlich von Düsseldorf gefunden worden. Der Körper des Jugendlichen wies Verletzungen auf, die auf ein Kapitalverbrechen hindeuten, sagte eine Polizeisprecherin in Neuss.

Eine Mordkommission namens «Waldsee» nahm die Ermittlungen auf. Im Laufe des Tages sollten Rechtsmediziner mit einer Obduktion Todesursache und Todeszeitpunkt klären. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde zur Art der Verletzungen nichts mitgeteilt.

Der Jugendliche stamme aus Eritrea und habe in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Dormagen gelebt. Der 14-Jährige sei völlig unbescholten gewesen, sagte Staatsanwältin Janne Jakobek.

Spaziergänger findet Leiche

Ein Spaziergänger habe seine Leiche am späten Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr am Rande eines Waldsees im Ortsteil Hackenbroich gefunden und die Polizei alarmiert.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Ermittler sicherten bis in die Nacht hinein Spuren am Fundort. Die Spurensuche sollte am Donnerstag bei Helligkeit fortgesetzt werden.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen oder zum Täter machen können. Einen Verdächtigen gebe es bislang nicht. Unklar sei auch die Frage, was der 14-Jährige am See wollte und ob ihm Wertsachen fehlen. Die Eltern seien über den Tod ihres Sohnes informiert.