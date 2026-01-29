Ein Spaziergänger macht eine schreckliche Entdeckung: An einem See in Dormagen liegt die Leiche eines Jugendlichen aus Eritrea. Seine Verletzungen deuten auf ein Tötungsverbrechen hin.

Dormagen (dpa) - Ein 14-Jähriger ist tot an einem See in Dormagen südlich von Düsseldorf gefunden worden. Der Körper des Jugendlichen wies Verletzungen auf, die auf ein Kapitalverbrechen hindeuten, sagte eine Polizeisprecherin in Neuss.

Eine Mordkommission namens «Waldsee» nahm die Ermittlungen auf. Im Laufe des Tages sollten Rechtsmediziner bei einer Obduktion die Todesursache und den Todeszeitpunkt klären. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde zur Art der Verletzungen nichts mitgeteilt.

Der Jugendliche stamme aus Eritrea und habe in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Dormagen gelebt, hieß es. Der 14-Jährige sei völlig unbescholten gewesen, sagte Staatsanwältin Janne Jakobek.

Spaziergänger findet Leiche

Ein Spaziergänger habe seine Leiche am späten Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr am Rande eines Waldsees im Ortsteil Hackenbroich gefunden und die Polizei alarmiert.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. Ermittler sicherten bis in die Nacht hinein Spuren am Fundort.

Die Spurensuche wurde am Donnerstag bei Helligkeit fortgesetzt. Bereitschaftspolizisten durchforsteten mit Stangen die Umgebung, Polizeitaucher trafen ein, um im See nach einer etwaigen Tatwaffe zu suchen.

Die Obduktion war nach Angaben der Staatsanwältin am Nachmittag noch nicht abgeschlossen. Die Mordkommission habe mit der Vernehmung von Zeugen begonnen. Anhaltspunkte für einen rechtsextremen, rassistischen Hintergrund der Tat gebe es bislang nicht.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen oder zum Täter machen können. Einen Verdächtigen gebe es bislang nicht. Unklar sei auch ob Wertsachen des Jugendlichen fehlen. Die Eltern seien über den Tod ihres Sohnes informiert worden.