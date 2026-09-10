Sein neues Album entstand teils in Berlin, nun kommt Harry Styles für zwei Konzerte in die deutsche Hauptstadt. Was Fans über seine geplanten Auftritte und den Vorverkauf wissen müssen.

Berlin (dpa) - Popstar Harry Styles (32) spielt im nächsten Jahr zwei Konzerte in Berlin. Die Auftritte sind am 2. und 3. Juli am früheren Flughafen Tempelhof geplant, wie der britische Musiker bei Instagram ankündigte. Der Ticketvorverkauf soll nächste Woche beginnen. Einige Fans waren schon frustriert, dass Styles bei seiner Welttournee Berlin bisher ausgelassen hatte, obwohl er dort zuletzt länger Zeit verbrachte.

Der Brite hatte sein neues Album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally» teilweise in den Berliner Hansa Studios aufgenommen. «Ich habe vergangenes Jahr viel Zeit in Berlin verbracht. Ich habe viele lustige, interessante Leute getroffen und einfach viel verschiedene Musik gehört», sagte der Musiker Anfang des Jahres dem Sender «Capital FM».

Styles war er im September 2025 zum Beispiel beim Marathon in der Hauptstadt mitgelaufen. Es gab auch Fotos, die ihn nach einem Besuch im Technoclub Berghain oder in einer Bäckerei am Rosenthaler Platz zeigen. Styles neues Album mit Liedern wie «Aperture», «American Girls» und «Coming Up Roses» hatte es auf Platz eins der deutschen Charts geschafft.

Der aus England stammende Musiker, der mit der Boyband One Direction berühmt geworden war, ist seit Mai auf Tournee. Begonnen hatte er seine «Together, Together»-Tour in Amsterdam. Aktuell spielt er in New York, wo gleich 30 Konzerte in Madison Square Garden geplant sind.

Wie der Ticketvorverkauf nun abläuft

In den vergangenen Monaten hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass Styles mit seiner Tournee doch noch nach Berlin kommen könnte. Auf seiner Welttournee will Styles immer mit anderen Gästen auftreten. In Berlin wird er gemeinsam mit der britischen Band Getdown Services auftreten. Der allgemeine Vorverkauf soll nach einem kurzen, exklusiven Pre-Sale am 16. September beginnen, wie der Veranstalter Live Nation ankündigte.

Schon mehrere große Künstler haben sich von Berlin inspirieren lassen. David Bowie zum Beispiel schuf dort seine «Berlin Trilogy». Auch Depeche Mode, U2, Nick Cave oder die Pet Shop Boys arbeiteten in der Stadt.

Nach seinen Konzerten in Amsterdam hatte sich Styles mit einer riesigen Zeitungsanzeige bedankt und damit einen Hype im Internet ausgelöst. Die Tageszeitung «Het Parool» druckte eine handgeschriebene Nachricht des Musikers, der Medienberichten zufolge mit der Schauspielerin Zoë Kravitz verlobt sein soll. Darin bedankte er sich für die Gastfreundschaft.