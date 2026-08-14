Die erste internationale Medaille für Diskuswerfer Henrik Janssen rundet einen denkwürdigen EM-Abend in Birmingham aus deutscher Sicht ab. Leo Neugebauer freut sich nach Gold mit.

Birmingham (dpa) – Henrik Janssen und Leo Neugebauer umarmten sich und feierten im Interviewzelt neben dem Alexander Stadium ihre EM-Medaillen. Die beiden rund zwei Meter großen Hünen hatten direkt nacheinander an einem großen deutschen Leichtathletik-Abend für Erfolge gesorgt – Neugebauer als Zehnkampf-Europameister vor Niklas Kaul und der noch etwas größere Janssen als Überraschungsdritter im Diskuswurf.

«Neugebauer hat schon gesagt, er gibt einen aus», sagte Janssen und lachte nach einem Abend mit insgesamt fünf deutschen Medaillen. «Das war irgendwie auch eine Welle, die man mitgeritten ist», erzählte er, bevor in Birmingham noch ein bisschen gefeiert werden sollte.

Auch Sturz beim Hindernisrennen registriert

Janssen hatte während seines Wettkampfes mitbekommen, dass das Frauen-Rennen über 3.000 Meter Hindernis mit Gold für Gesa Krause und Bronze für Olivia Gürth gut aus deutscher Sicht gelaufen war. Auch den Sturz am Wassergraben, von dem Lea Meyer betroffen war, hatte der 28-Jährige vom SC Magdeburg registriert.

Nach seiner eigenen Medaille und dem bisher größten Erfolg dank eines Wurfes auf 69,53 Meter strahlte Janssen befreit. «Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Dass ich ganz weit werfen kann, wusste ich, aber dass es so nah an die 70 Meter rangeht, das hätte ich vielleicht sogar gar nicht gedacht. Wirklich krass.»

Enttäuschungen bei Olympia und WM

Der WM-Achte von 2023 und EM-Fünfte von 2024 galt in der Vergangenheit schon als Medaillenkandidat, erlebte aber bei Großereignissen auch schwere Momente. Bei Olympia in Paris schied er vor zwei Jahren in der Qualifikation nach drei ungültigen Versuchen aus. Bei der WM im vorigen Jahr in Tokio gelang ihm im Finale in einem wegen Regens gefährlich nassen Ring kein gültiger Wurf.

«Was ich immer gesagt habe seit Paris, es muss klappen mit dem Höhepunkt. Besser hätte es nicht laufen können», stellte Janssen nun erfreut fest. Bei Europameisterschaften war es die erste Medaille für einen deutschen Diskuswerfer seit dem Titel für Robert Harting vor zwölf Jahren in Zürich.

Bei bester Stimmung siegte diesmal Titelverteidiger Kristjan Ceh aus Slowenien mit dem Meisterschaftsrekord von 72,51 Metern. Der Litauer Mykolas Alekna, der 2022 in München Europameister geworden war, wurde mit 69,89 Metern Zweiter.