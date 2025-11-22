Itten lässt Fortuna und Anfang jubeln: 2:1 gegen Magdeburg

Ein Sieg gegen den Letzten: Fortuna Düsseldorf besiegt den 1. FC Magdeburg in letzter Minute. Torjäger Itten entscheidet das Spiel.

Düsseldorf (dpa) – Fortuna Düsseldorf hat in letzter Minute und dank Doppel-Torschütze Cedric Itten seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Das schmeichelhafte 2:1 (1:0) gegen den Tabellenletzten 1. FC Magdeburg bedeutete im sechsten Pflichtspiel auch den ersten Erfolg unter Trainer Markus Anfang, der im Oktober auf Daniel Thioune gefolgt war.

Kastenmeier ragt heraus

Itten (37. Minute/90.+5) traf nicht nur doppelt, sondern auch entscheidend mit der letzten Chance in der Nachspielzeit. Das Eigentor von Christopher Lenz (88.) blieb am Ende folgenlos. Neben Angreifer Itten ragte Torhüter Florian Kastenmeier, der diverse Chancen der Gäste mit starken Paraden vereitelte, heraus.

Der Verein hatte zum zweiten Mal in dieser Spielzeit die Aktion «Fortuna für alle» für kostenlose Tickets ausgerufen und damit mehr als 50.000 Fans ins Stadion gelockt. Diese sahen zwar einen am Ende euphorisch bejubelten Heimerfolg, allerdings auch überlegene Gäste mit deutlich mehr Offensivaktionen und Torschüssen.

Notfalleinsatz auf den Rängen

Immer wieder rettete Kastenmeier das Heimteam – alleine in der zweiten Halbzeit entschärfte der 28-Jährige mehrere Großchancen der Gäste, die weiter auf Platz 18 bleiben. Für Anfang ist der Sieg trotz mauer Leistung eine kleine Befreiung, nachdem der Druck zuletzt bereits gestiegen war.

Noch vor Anpfiff war es in Düsseldorf zu einem medizinischen Notfalleinsatz auf den Rängen gekommen. «Der betroffene Fan ist nach der Erstversorgung nun auf dem Weg ins Krankenhaus», teilte die Fortuna vor Anpfiff mit. Die Fangruppen stellten die Unterstützung in der Folge ein.