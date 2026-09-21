Weltraumtechnik
Isar Aerospace: Mitgründer verlässt Raketen-Startup
Isar Aerospace-Mitgründer Metzler und Fleischmann
Isar Aerospace-Mitgründer Josef Fleischmann (r.) legt seine Aufgabe als Technikchef nieder. Daniel Metzler (l.) bleibt Unternehmenschef. (Handout)
Isar Aerospace. DPA

Erst zu Monatsbeginn haben die Münchner eine Rakete in den Erdorbit gebracht. Nun verlässt der Technikchef das Unternehmen, um erneut zu gründen. Wieder geht es um das Weltall.

Lesezeit 1 Minute

Ottobrunn (dpa) – Nur gut zwei Wochen nach dem erfolgreichen Start seiner Rakete verliert das Weltraum-Startup Isar Aerospace seinen Technikchef. Mitgründer Josef Fleischmann legt die Aufgabe als CTO nieder, um im von ihm neu gegründeten Unternehmen Bavaria Instruments andere Weltraumtechnologien zu entwickeln. Seine Beteiligung an Isar Aerospace behält er nach Angaben einer Sprecherin. Nachfolger als CTO wird Can Araz.

«Bei Isar Aerospace haben wir gezeigt, dass erstklassige Ingenieurskunst auch in Europa in echte Produktionskapazitäten übersetzt werden kann. Jetzt geht es darum, weitere kritische Technologien in Produkte, Geschäftsmodelle und Ergebnisse zu übersetzen», sagt Fleischmann. «Mit Bavaria Instruments setze ich diese Mission fort.»

Für seinen Nachfolger findet Fleischmann lobende Worte: Araz habe «von Anfang an zum Aufbau unserer Technologie beigetragen. Er vereint fundiertes technisches Fachwissen mit einem einzigartigen Verständnis unserer Systeme und ist hervorragend geeignet, unsere Technologie- und Entwicklungsorganisation in die nächste Phase zu führen.»

Bavaria Instruments will sich zunächst auf Computing Technologien für den Orbit konzentrieren. Dadurch sollen Daten direkt im All verarbeitet werden und so die Echtzeit-Auswertung von Erdbeobachtungsdaten oder das autonome Agieren und Zusammenarbeiten von Raumfahrzeugen verbessern.

© dpa-infocom, dpa:260921-930-720260/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren