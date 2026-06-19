Seit Januar war die Kölner Journalistin Eva Maria Michelmann in Syrien inhaftiert. Jetzt ist sie frei und wieder in Deutschland, sagt ihr Bruder.

Berlin/Köln (dpa) – Die Mitte Januar in Syrien festgenommene deutsche Journalistin Eva Maria Michelmann ist freigelassen worden. Ihr Bruder Antonius Michelmann bestätigte der Deutschen Presse-Agentur dpa entsprechende Informationen des Nachrichtenmagazins «Spiegel». Michelmann sei nun wieder in Deutschland. Am späten Nachmittag sei sie aus Jordanien gekommen. «Wir haben sie abgeholt», so Michelmann. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, sagte er. Sie habe sich über einen längeren Zeitraum in Isolationshaft befunden. Nähere Angaben machte er dazu nicht.

Die aus Köln stammende Journalistin war nach früheren Angaben des syrischen Informationsministeriums am 18. Januar in der Stadt Rakka während einer Militäroperation festgenommen worden. Inhaftiert wurde dabei auch der türkische Staatsbürger Ahmed Polad, ein aus der Türkei stammender kurdischer Journalist. Von diesem Kollegen gebe es weiterhin keine Spur, sagte Antonius Michelmann.