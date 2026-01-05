Ina Müller sammelt Ideen für Lieder in «Steinzeit-Kalender»

Künstler, die ihre Lieder selbst schreiben, haben oft kleine Routinen. Manche nutzen das Handy, andere Skizzenbücher. Ina Müller nimmt einen Terminkalender - und immer einen besonderen Stift.

Hamburg (dpa) – Wenn die norddeutsche Sängerin und Moderatorin Ina Müller (60) eine Idee für ein neues Lied hat, zückt sie sofort Bleistift und Terminkalender. «Die anderen nennen den immer meinen Steinzeit-Kalender», sagte die in Niedersachsen aufgewachsene Entertainerin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Die Gedanken mit Kugelschreiber oder Füller aufzuschreiben, kommt für die Norddeutsche dabei nicht infrage. Stattdessen müssen es Bleistifte sein. «Ich habe ganz tolle Bleistifte, die tollsten Bleistifte der ganzen Welt.» Die bestelle sie immer in einem Bleistiftladen. «Und die sind mittelweich und haben ein tolles Radiergummi direkt mit dran. Und die stecken auch den ganzen Tag immer oben in den Haaren.»

Mitte November erschien Ina Müllers neues Album «6.0», das direkt auf Platz 1 der deutschen Album-Charts eingestiegen war. Im Oktober 2026 startet die Tour der Musikerin durch Deutschland, mehr als 50 Konzerte sind bislang geplant.