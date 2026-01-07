Brandanschlag In Kürze wieder überall Strom im Berliner Südwesten dpa 07.01.2026, 08:54 Uhr

Berlin (dpa) – Der großflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein. Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung in den betroffenen Gebieten, teilte die Senatsinnenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet, dass der Strom ab 11.00 Uhr wieder fließen solle. © dpa-infocom, dpa:260107-99-97284/1







