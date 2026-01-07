Brandanschlag In Kürze wieder überall Strom im Berliner Südwesten dpa 07.01.2026, 04:32 Uhr

i Stromausfall in Berlin Britta Pedersen. DPA

Der großflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein. Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung in den betroffenen Gebieten, teilte die Senatsinnenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet, dass der Strom ab 11.00 Uhr wieder fließen solle.

Berlin (dpa) - Der großflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein. Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung in den betroffenen Gebieten, teilte die Senatsinnenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet, dass der Strom ab 11.00 Uhr wieder fließen solle. © dpa-infocom, dpa:260107-930-507262/4







Artikel teilen

Artikel teilen