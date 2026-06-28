Leo Neugebauer überzeugt bei seiner Premiere in Ratingen. Der 26-Jährige gewinnt mit deutlichem Vorsprung - und setzt ein Ausrufezeichen vor dem Saisonhöhepunkt.

Ratingen (dpa) - Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer hat sich bei der EM-Generalprobe in Ratingen in guter Form präsentiert und Hoffnungen auf einen weiteren großen Titel geweckt. Der 26-Jährige gewann bei seinem Debüt vor den Toren Düsseldorfs souverän mit 8.573 Punkten und unterstrich damit seine Ambitionen für die Leichtathletik-Europameisterschaften im britischen Birmingham im August. Nach seinem Sieg im Mehrkampf-Mekka liege der volle Fokus nun auf der EM, betonte der Modellathlet.

In Ratingen trotzte Neugebauer extremen Hitzebedingungen mit hohen Temperaturen um die 36 Grad Celsius. Zwar blieb er 157 Zähler unter seiner Saisonbestleistung in Götzis von vor vier Wochen. Allerdings stellte er gleich in drei Disziplinen einen Meetingrekord auf: im Diskuswurf mit 53,32 Metern am zweiten Wettkampftag sowie schon am Samstag im Kugelstoßen mit 16,95 Metern sowie im Weitsprung mit 7,67 Metern.

«Mein erster Zehnkampf hier in Deutschland. Es machte mir Spaß», sagte Neugebauer. Es sei eine «richtig geile Atmosphäre» gewesen, betonte er. Hinter dem Weltmeister landete Makenson Gletty aus Frankreich (8.458 Punkte) auf dem zweiten Platz vor dem Amerikaner Devon Williams (8.402 Punkte). Zweitbester Deutscher wurde Marcel Meyer als Siebter mit einer persönlichen Bestleistung von 8.261 Zählern.

Schweizerin Kälin knackt Ratinger Uralt-Rekord

Den Siebenkampf gewann Annik Kälin mit einer überragenden Leistung von 6.819 Punkten. Damit pulverisierte die Weltjahresbeste nicht nur ihren erst vor einem Monat in Götzis aufgestellten Schweizer Rekord um 93 Zähler, sondern auch den 29 Jahre alten Meetingrekord in Ratingen von Sabine Braun. Die inzwischen 61-Jährige setzte sich damals bei der ersten Auflage des Mehrkampf-Meetings mit 6.787 Punkten durch.

Hinter Kälin, die auch bei den Europameisterschaften in Birmingham im August zu den Topfavoritinnen zählt, belegte die Amerikanerin Erin Marsh mit 6.305 Zählern den zweiten Rang. Dritte und beste Deutsche wurde die WM-Fünfte Sandrina Sprengel (6.218 Punkte). Bitter endete der Siebenkampf für Vanessa Grimm, die beim abschließenden 800-Meter-Lauf nach rund 550 Metern aufgeben musste.