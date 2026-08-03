Erst Taxiteller, dann Tore? Borussia Dortmunds neuer Hoffnungsträger Konstantinos Karetsas hat sich auf ungewöhnliche Weise bei den Fans vorgestellt.

Dortmund (dpa) – Borussia Dortmunds griechischer Neuzugang Konstantinos Karetsas hat sich mit einer besonderen Aktion den Fans der Schwarz-Gelben präsentiert. An einem Gyros-Imbiss in Kamen unweit von Dortmund verteilte der 18 Jahre alte Offensivspieler Taxiteller – eine im Ruhrgebiet beliebte Fast-Food-Spezialität mit Pommes, Gyros und Currywurst. Zudem schrieb der junge Fußballprofi zahlreiche Autogramme und stand für Fotos bereit.

Zuvor hatte der vom belgischen Erstligisten KRC Genk verpflichtete Karetsas beim Vizemeister einen Vertrag bis Sommer 2031 unterschrieben. Er gilt als Ersatz für den früheren Nationalspieler Julian Brandt, der nach Ablauf seines Vertrags zu Ajax Amsterdam in die Niederlande gewechselt ist.

Karetsas ist in Genk geboren, hat aber schon zehn A-Länderspiele für die griechische Nationalmannschaft absolviert.