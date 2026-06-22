Zollfahnder finden einen Lastwagen voller Zigaretten - aber versteuert sind die nicht. Was die Ermittler bisher über den illegalen Handel wissen.

Stuttgart (dpa/lsw) – Weil sie Zigaretten geschmuggelt und einen Steuerschaden von mehr als einer Viertelmillion Euro verursacht haben sollen, ermittelt der Zoll gegen eine Bande aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um eine Frau und drei Männer im Alter von 41 bis 56 Jahren aus Stuttgart, Kaiserslautern, Worms, Baden-Baden, Frankfurt und dem Rhein-Pfalz-Kreis, wie Zoll und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie stehen im Verdacht der bandenmäßigen Steuerhinterziehung und gewerbsmäßigen Steuerhehlerei.

Ermittler hatten Anfang des Monats zwei der Verdächtigen dabei erwischt, wie sie rund 1,5 Millionen unversteuerte Zigaretten auf einem Firmengelände im Rhein-Pfalz-Kreis von einem Lastwagen luden. Bei Durchsuchungen von Wohnungen und Gewerberäumen fanden Einsatzkräfte Beweismaterial und circa 250.000 Euro Bargeld. Die Ermittler vermuten, dass die Bande noch weitere Einfuhren gemacht hat und der verursachte Steuerschaden noch höher liegt.