Ihr Kind ist ein Lesemuffel? Testen Sie mal diese Kniffe

Mit kleinen Tricks können Eltern die Leselust wecken. Warum Druck oft das Gegenteil bewirkt und was wirklich die Neugier auf Bücher fördert.

Aachen (dpa/tmn) – «Lies doch mal ein Buch!» Kaum ein Elternsatz motiviert Kinder weniger. Denn Begeisterung entsteht selten durch Aufforderungen.

Ein Kind zum Lesen zu bringen, funktioniert ein bisschen wie beim Essen: Wer ständig drängt, erreicht meist das Gegenteil. Wer dagegen Lust macht, erhöht die Chancen auf Lese-Appetit.

Klar ist, dass man Themen wählen sollte, die das Kind auch interessieren. Ist der richtige Stoff gefunden, helfen ein paar Tricks weiter, um den Lesemuffel auf den Geschmack zu bringen und im besten Fall bei Laune zu halten.

Die Bundesverbände für Leseförderung (BvL) und Nachhilfeschulen (VNN) haben dafür folgende Kniffe für Eltern auf Lager:

Der Bilder-Kniff

«Wählen Sie Bücher mit Bildern», rät Manuela Hantschel, Vorsitzende des BvL. Dann könne sich das Kind die Bilder anschauen und sich so schon mal niedrigschwellig mit dem Medium Buch beschäftigen. Ihr Tipp: Nach dem Anschauen sollte das Kind anhand der Bilder erraten, worum es in der Geschichte oder in dem Kapitel gehen könnte. «So wecken Sie die Neugierde.»

Der Rückwärts-Kniff

Auch ein Perspektivwechsel kann sich als erfolgreicher Trick entpuppen. «Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Figuren oder das Setting. Was gefällt? Was ist komisch oder fremd?», regt die Leseförderung-Expertin an. So lasse sich gemeinsam erkunden, welche Aufgaben die Protagonisten bestehen müssen. Ob man richtig lag, bekommt man nur raus, wenn man liest.

Der Stopp-Kniff

Manchmal braucht es als Einstieg das Vorlesen – um dann den Stopp-Trick zu starten. «Hören Sie an einer spannenden Stelle auf, zu lesen. Manche Kinder sind so gespannt auf den Fortgang der Geschichte, dass sie selbst weiterlesen», erklärt Hantschel.

Der Tandem-Kniff

Auch im Wechsel zu lesen, kann Wunder bewirken. Hantschel: «Lesen Sie im Tandem mit Ihrem Kind: Abwechselnd lesen Sie und Ihr Kind jeweils eine Seite.»

Der Ritual-Kniff

Die Lese-Experten raten Eltern zudem, aus der Vorlesezeit ein festes Ritual zu machen. Das sollte ohne Druck ablaufen, immer freiwillig und spielerisch – denn Lesen soll Freude machen.