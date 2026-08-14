Der Waldbrand rückt immer näher an Hürtgenwald heran. Ein Ortsteil wird bereits evakuiert. Nun bekommt die Feuerwehr wieder Hilfe aus der Luft.

Hürtgenwald (dpa) – Mindestens ein Hubschrauber soll die Feuerwehr beim Löschen des Waldbrandes nahe Hürtgenwald unterstützen. Die Hilfe sei angefordert, sagte die Sprecherin des Kreises Düren. Feuerwehrleute versuchen zu verhindern, dass die Flammen den Ort erreichen.

Bereits am Donnerstag hatte ein Hubschrauber über dem Wald Löschwasser abgeworfen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Mit Einbruch der Dunkelheit konnte der Pilot aber nicht mehr fliegen.

Am frühen Morgen hat die Evakuierung des Ortsteils Gey begonnen, in dem gut 1.800 Menschen leben. Zuletzt war gemeldet worden, dass die Flammen rund 400 Meter von dem Ort entfernt seien.