Otto Stange zurück nach Hamburg und Immanuel Pherai dafür nach Elversberg: Über diesen überraschenden Doppelschlag hatte Sky berichtet. Am Abend bestätigen die Clubs den Tausch.

Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV und die SV Elversberg haben am letzten Tag der Transferfrist einen überraschenden Doppel-Wechsel vollzogen. Nach einem halben Jahr beim Tabellenzweiten 2. Fußball-Bundesliga holt der HSV Leihspieler Otto Stange vorzeitig zurück und verleiht Immanuel Pherai im Gegenzug an die Saarländer. Zunächst hatte der Sender Sky über den Tausch berichtet.

Die Elversberger haben sich für den Mittelfeldspieler eine Kaufoption gesichert, die nach dem Ende dieser Saison greift. Bislang galt der 1. FC Nürnberg als großer Favorit auf die Verpflichtung des 24 Jahre alten Ex-Braunschweigers. Pherai war seit Sommer 2023 in Hamburg und stieg mit dem Verein in der vergangenen Saison in die Bundesliga auf.

Der 18-jährige Stange wurde beim HSV ausgebildet und im vergangenen Sommer nach Elversberg verliehen. Nach seiner Rückkehr nach Hamburg unterschrieb er eine schon im vergangenen Sommer vereinbarte Vertragsverlängerung.

Für die Elversberger schoss der Offensiv-Spieler bei elf Zweitliga-Einsätzen drei Tore. In Hamburg kann er nach der Suspendierung von Jean-Luc Dompé und der Verletzung von Alexander Rössing-Lelesiit eine weitere Option für die Offensive sein.