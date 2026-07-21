Längenfeld (dpa) – Spieler und Trainer des Hamburger SV haben in ihrem Trainingslager im österreichischen Längenfeld eine Gedenkminute für zwei Vereinslegenden abgehalten. Dieser Dienstag ist der vierte Todestag der HSV-Ikone Uwe Seeler. Außerdem war am Vorabend der englische Stürmerstar Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren gestorben. Er spielte von 1977 bis 1980 für die Hamburger.

«Wir gedenken zwei ganz großen Spielern, die nicht nur den HSV, sondern Fußball-Deutschland und die ganze Fußballwelt geprägt haben», sagte HSV-Vorstand Eric Huwer zu Beginn des Trainings. «Kevin Keegan ist viel zu früh von uns gegangen, ein absoluter Champion. Rest in Peace, 'Mighty Mouse'. Und heute ist auch der vierte Todestag von 'Uns Uwe'. Über ihn kann man gar nicht genug Worte verlieren. Er hat uns den Wertekompass mitgegeben, dem wir uns verpflichtet sehen.»