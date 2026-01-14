Ein Spiel des HSV wurde schon abgesagt. Ob am Samstag die Partie gegen Gladbach stattfinden kann, ist noch offen. Der Club arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung.

Hamburg (dpa) - Nach der kurzfristig abgesagten Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen soll die Entscheidung über die Austragung des nächsten Spiels der Norddeutschen zeitnah fallen. Das teilte der HSV mit. Ob das für diesen Samstag um 15.30 Uhr geplante Spiel gegen Borussia Mönchengladbach wie geplant stattfinden könne, ließe sich derzeit noch nicht abschließend bewerten, hieß es weiter.

Arbeiten am Dach laufen

Die Arbeiten am Stadiondach in der Arena des Aufsteigers waren am Mittwoch gestartet und sollen auch am Donnerstag fortgesetzt werden. Die für Dienstagabend geplante Partie der Hamburger gegen Leverkusen war wegen angestauten Tauwassers und daraus resultierender Sicherheitsbedenken verschoben worden.

Offen ist der Nachholtermin für das Spiel der Norddeutschen gegen Leverkusen. Erschwert werden dürfte die Situation dadurch, dass der Club aus dem Rheinland noch in der Champions League und im DFB-Pokal vertreten ist und somit einen vollen Terminkalender hat.