Ein Hotel verweigert eine Buchung aus Israel - mit der Begründung, man beherberge keine Juden. Nun entschuldigt sich das Unternehmen.

Lam (dpa) – Ein Hotel in Bayern hat eine Buchung aus Israel mit einer antisemitischen Begründung abgelehnt. Die israelische Generalkonsulin für Süddeutschland, Talya Lador, verurteilte das Verhalten des Hotels auf der Plattform X scharf. Demzufolge hatte dieses auf die Buchungsanfrage auf Englisch geantwortet: «Entschuldigung, in unserem Hotel sind keine Juden erlaubt.» Das Hotel «Zum Hirschen» in Lam in der Oberpfalz entschuldigte sich inzwischen per E-Mail bei dem Gast und lud diesen zu einem kostenlosen Urlaub ein.

X-Post israelische Generalkonsulin für Süddeutschland