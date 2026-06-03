Gastgewerbe
Hotel lehnt Buchung mit antisemitischer Begründung ab
Hotelzimmer
Das Hotel entschuldigte sich per E-Mail bei dem Gast. (Symbolbild)
Swen Pförtner. DPA

Ein Hotel verweigert eine Buchung aus Israel - mit der Begründung, man beherberge keine Juden. Nun entschuldigt sich das Unternehmen.

Lam (dpa) – Ein Hotel in Bayern hat eine Buchung aus Israel mit einer antisemitischen Begründung abgelehnt. Die israelische Generalkonsulin für Süddeutschland, Talya Lador, verurteilte das Verhalten des Hotels auf der Plattform X scharf. Demzufolge hatte dieses auf die Buchungsanfrage auf Englisch geantwortet: «Entschuldigung, in unserem Hotel sind keine Juden erlaubt.» Das Hotel «Zum Hirschen» in Lam in der Oberpfalz entschuldigte sich inzwischen per E-Mail bei dem Gast und lud diesen zu einem kostenlosen Urlaub ein.

X-Post israelische Generalkonsulin für Süddeutschland

© dpa-infocom, dpa:260603-930-166076/1

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Politik

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