Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel droht der Absturz in die Drittklassigkeit. Jetzt hat der Verein reagiert und Trainer Marcel Rapp freigestellt.

Kiel (dpa) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich von seinem Trainer Marcel Rapp getrennt. Der Verein bestätigte entsprechende Berichte von Sky und den «Kieler Nachrichten».

«Nach eingehender Analyse der sportlichen Entwicklung und intensiven Gesprächen mit meinen Präsidiumskollegen und dem Aufsichtsrat sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine Veränderung braucht», sagte Sport- Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe.

Nach vier Niederlagen in Serie ist der Erstliga-Absteiger auch in der zweiten Liga in akuter Abstiegsgefahr. Mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz ist Holstein nur noch Tabellen-14.

Rapp geht «mit großer Dankbarkeit»

Der 46 Jahre alte Rapp hatte die Kieler im Oktober 2021 als Nachfolger von Ole Werner übernommen. 2024 führte er sie als ersten Club aus Schleswig-Holstein in die Bundesliga. Rebbe würdigte dies ausdrücklich: «Marcel hat mit seinem Team in den vergangenen viereinhalb Jahren KSV-Geschichte geschrieben», sagte der Sportchef. «Gerade deshalb fällt uns dieser Schritt sehr schwer.»

Der Trainer verabschiedete sich ebenfalls mit warmen Worten. «Ich blicke mit großer Dankbarkeit und ebenso großer Überzeugung auf meine Zeit bei Holstein Kiel zurück», sagte Rapp. «Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam eine klare sportliche Identität entwickelt, Strukturen aufgebaut und mit dem Aufstieg in die Bundesliga Vereinsgeschichte geschrieben.»



Holstein Kiel werde «zeitnah über eine Nachfolgelösung auf der Trainerposition informieren», hieß es. Bis dahin übernehme das bestehende Trainer- und Funktionsteam um Co-Trainer Dirk Bremser die Verantwortung.

Mitteilung