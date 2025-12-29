Hoffmann springt auf Rang vier - Prevc gewinnt Tournee-Start

Nicht ganz vorne, aber trotzdem noch gut dabei: Felix Hoffmann ist nach dem Tournee-Auftakt in der Verfolgerrolle. Andreas Wellinger erlebt ein Debakel.

Oberstdorf (dpa) - Die deutschen Skispringer haben zum Start der Vierschanzentournee einen Podestplatz nur knapp verfehlt. Felix Hoffmann belegte als bester Athlet aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher den vierten Platz. Philipp Raimund landete auf Rang sechs.

Den Sieg in Oberstdorf sicherte sich der slowenische Topfavorit Domen Prevc. Der 26-Jährige war klar der beste Springer und gewann souverän vor seinem Landsmann Timi Zajc und dem Österreicher Daniel Tschofenig, die punktgleich den zweiten Platz belegten. Hoffmann fehlten nur 1,9 Punkte zum Podest.

Schwaches deutsches Teamergebnis

Olympiasieger Andreas Wellinger erlebte dagegen ein Debakel. Der 30-Jährige schied bereits nach dem ersten Durchgang aus. Wellinger belegte den 49. und damit vorletzten Platz. Pius Paschke, der im vergangenen Winter noch als Führender im Gesamtweltcup zur Tournee gereist war, schaffte es ebenfalls nicht unter die besten 30 Athleten.

Lokalmatador Karl Geiger war bereits in der Qualifikation gescheitert. In Hoffmann und Raimund standen nur zwei Deutsche im zweiten Durchgang. Das deutsche Team liegt damit weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück.