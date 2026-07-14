Nach einer starken Saison bei Elversberg kehrt Bambasé Conté als Aufstiegsheld zurück nach Hoffenheim. Beim Europa-League-Teilnehmer will der 23-Jährige den nächsten Schritt gehen.

Zuzenhausen (dpa) – Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Bambasé Conté vorzeitig langfristig verlängert. Zur konkreten Laufzeit machten die Kraichgauer jedoch keine Angaben.

Conté spielt seit 2018 für Hoffenheim, war in den vergangenen Jahren aber mehrmals verliehen worden. In der Saison 2024/2025 lief er für den Karlsruher SC auf, in der vergangenen Spielzeit schaffte der Mittelfeldspieler mit der SV Elversberg den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Zum Aufstieg steuerte der 23-Jährige vier Tore und sechs Vorlagen bei.

«Tolle Saison» mit Elversberg

«Bamba hat in Elversberg eine tolle Saison gespielt und sich enorm entwickelt. Er war ein zentrales Element des Spiels, auch über die bloße Anzahl der Einsätze sowie Tore hinaus. Er hatte einen großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der SV Elversberg», sagte Paul Pajduch, Sportdirektor Lizenzmannschaft bei der TSG.

Conte sei als «gereifter Spieler» nach Hoffenheim zurückgekehrt, hieß es in der Mitteilung des Europa-League-Teilnehmers. Als «Zeichen der großen Wertschätzung und des Vertrauens» sei der Vertrag deshalb langfristig ausgedehnt worden.

Conté ist «voller Vorfreude»

«Die Leihen waren für mich enorm wertvoll und wurden mit dem Aufstieg mit der SV Elversberg gekrönt. Umso mehr blicke ich voller Vorfreude auf die Zeit, die nun kommt», erklärte Conté und fügte hinzu: «Ich will bei der TSG den nächsten Schritt gehen und dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen.»