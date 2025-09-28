Für über 90 Hoffenheim-Fans ist das Landesduell gegen den SC Freiburg schon vorbei, bevor sie überhaupt angekommen sind. Weil sie sich in einem Zug danebenbenehmen, endet ihre Anreise vorzeitig.

Herbolzheim (dpa) - Weil sie auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg Polizeibeamte beleidigt und angegriffen haben sollen, hat die Anreise für über 90 Fans der TSG 1899 Hoffenheim bereits an einem Bahnhof im badischen Herbolzheim geendet.

In einer Regionalbahn sei es zu Provokationen zwischen Hoffenheim-Fans und Anhängern des SC Freiburg gekommen, woraufhin die Bundespolizei entschieden habe, den Zug zu begleiten, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Einige Hoffenheim-Fans hätten die begleitenden Polizeibeamte dann beleidigt. Es sei auch zu körperlichen Ausschreitungen gegen die Einsatzkräfte gekommen, sagte der Sprecher. Vier Einsatzkräfte wurden leicht verletzt und mussten sich den Angaben nach in ärztliche Behandlung begeben.

Man habe sich deswegen dazu entschlossen, die infrage kommenden Fans beim Halt in Herbolzheim (Landkreis Emmendingen) aus der Bahn zu holen und einer Identitätsfeststellung zu unterziehen. In der Folge setzte der Zugführer die Fahrt ohne die Fußballanhänger fort. Gegen erkannte Straftäter leitete die Bundespolizei Ermittlungen ein, wie die Behörde mitteilte. Das Spiel in Freiburg wurde um 15.30 Uhr angepfiffen.