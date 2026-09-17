Uli Hoeneß setzt auf Harry Kane. Warum der Bayern-Patron den Stürmer-Star als ersten Anwärter auf den Ballon d'Or sieht.

München (dpa) – Für Bayern Münchens Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß geht bei der Wahl zum weltbesten Fußballer in diesem Jahr kein Weg an Harry Kane vorbei. «Er hätte es extrem verdient. Und ich hoffe auch, dass er ihn kriegt», sagte Hoeneß der «Münchner Abendzeitung».

Bei der Journalistenwahl für den Ballon d'Or werden neben dem Münchner Stürmerstar vor allem den spanischen Weltmeistern Lamine Yamal und Rodri, den beiden Franzosen Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé sowie Argentiniens Superstar Lionel Messi gute Chancen eingeräumt.

«Messi den Ballon d'Or zum fünften Mal zu geben, halte ich für Schwachsinn», machte Hoeneß allerdings deutlich. Kane habe anders als die Konkurrenten «eine überragende Saison über alle Wettbewerbe» gehabt, sagte Hoeneß: «Wenn er es dieses Jahr nicht verdient, wann dann?» Der ebenfalls hoch gehandelte Mbappé, Torschützenkönig in der Champions League und bei der WM, sei mit Real Madrid hingegen «nicht mal spanischer Meister geworden», sagte der 74-Jährige: «Die haben gar keinen Titel gewonnen – und wir zwei.»

Kane mit 73 Toren: Nur Messi schaffte einst mehr

Der 33-jährige Kane gewann mit Bayern die Meisterschaft und den DFB-Pokal, erreichte in der Champions League das Halbfinale und wurde als Kapitän der englischen Nationalmannschaft WM-Dritter. Er gewann zudem den Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison wurde er mit 36 Treffern zum dritten Mal in Serie Torschützenkönig.

Insgesamt kam Kane in der Vorsaison auf 73 Pflichtspieltore für Verein und Nationalmannschaft. Nur Messi war in der Saison 2011/12 mit insgesamt 82 Treffern für den FC Barcelona und die Albiceleste erfolgreicher. Andere Kandidaten, die sowohl mit Erfolgen in der europäischen Königsklasse als auch der WM klar herausstechen, gibt es diesmal nicht.

Als letzter Münchner Profi gewann vor 45 Jahren Karl-Heinz Rummenigge 1981 den Ballon d'Or, nachdem er auch 1980 gesiegt hatte. Zudem sicherten sich Franz Beckenbauer (1972 und 1976) sowie Gerd Müller (1970) als Bayern-Spieler den Titel.