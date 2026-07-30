Vier Tage lässt Vincent Kompany die Münchner Stars im Trainingslager am Tegernsee schwitzen - und zum Abschluss bei über 30 Grad viele Tore schießen. Ein Neuzugang läuft erstmals für die Münchner auf.

Rottach-Egern (dpa) – Der FC Bayern München hat beim Debüt von Nationalspieler Nathaniel Brown den Fans ein Tor-Festival geboten. Zum Abschluss des Trainingslagers am Tegernsee gewann das mit einigen WM-Spielern bestückte Starensemble vor den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß beim Kreisklasse-Club FC Rottach-Egern mit 15:0 (6:0). Bei hochsommerlichen Temperaturen freuten sich vor allem die vielen Kinder unter den 2.500 Zuschauern über Tore, Autogramme und Selfies.

In der ersten Hälfte, als die Bayern mit den WM-Rückkehrer Minjae Kim sowie den Verkaufskandidaten João Palhinha und Sacha Boey aufliefen, sorgten Arijon Ibrahimovic (2), Felipe Chavez (2), Filip Pavic und Maycon Cardozo für die Treffer. Bei deutlich über 30 Grad versuchte sich Hoeneß, der eine weiße Kappe trug, während des schweißtreibenden Fußballspiels lieber im Schatten aufzuhalten.

Auch Kimmich und Pavlovic treffen

Nach und nach brachte Bayern-Trainer Vincent Kompany in der zweiten Spielhälfte neue Spieler. Cardozo, Armindo Sieb (2), Palhinha,

Bastian Assomo, Bara Ndiaye, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich und Skender Nuraj schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Nach dem 1:2 beim Aufgalopp in Wiesbaden mit einer Teenager-Truppe, bei der die Startelf einen Altersdurchschnitt von 17,6 Jahren hatte, war auch die Aussagekraft im zweiten Testspiel der Vorbereitung nicht wirklich groß. 14:1, 27:0, 23:0, 20:2 lauteten die Ergebnisse der Münchner in Rottach-Egern in den vergangenen Jahren – und auch diesmal wurde es wieder eine klare Sache.

Aston Villa als erster größerer Prüfstein

Mehr Schlüsse kann Kompany womöglich nach den beiden Testspielen auf der Asienreise ziehen. Dort geht es am Dienstag in Südkorea gegen den Jeju SK Football Club und drei Tage später in Hongkong gegen Europa-League-Gewinner Aston Villa. Nach dem Freundschaftsspiel gegen Rottach-Egern bekommen die Bayern-Profis am Freitag frei, ehe sie am Samstag zur Asientour aufbrechen.