Auf die sieben Tore gegen Union Berlin können die Bayern beim Oktoberfest-Besuch kräftig anstoßen. Im Mittelpunkt stehen vor der Länderspielpause der Rekord-Torjäger und ein genialer Ball-Virtuose.

München (dpa) – In Lederhosen und Haferlschuhen bahnten sich die Bayern-Stars um 100-Tore-Rekordler Harry Kane und den mit einer blauen Mütze auffallenden Fußball-Magier Michael Olise den Weg ins Bierzelt. Bei schönstem Oktoberfest-Wetter konnte das Meister-Ensemble von Trainer Vincent Kompany zünftig in Tracht auf das mächtige 7:0 gegen Union Berlin anstoßen. Auch wenn der FC Bayern vom Topstarter Borussia Dortmund am Abend zuvor wieder von der Tabellenspitze der Bundesliga verdrängt werden konnte. Na und?!

Fürs bayerische «Mia san mia» war wichtiger, dass vor der drei Wochen dauernden Länderspielpause die Maschine wieder rund läuft. «Auf so ein Spiel haben wir in dieser Saison gewartet. Unsere Leistung war von Anfang bis Ende auf höchstem Niveau», schwärmte Anführer Kane, der beim Wiesn-Besuch mit seiner Ehefrau Katie und einer Maß in der Hand für Fotos posierte.

«Wir sind die Verfolger von Dortmund – und werden sie jagen»

«Pro Tor eine Maß? Wäre keine gute Idee», scherzte Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen auf die Frage nach dem Bierkonsum. Der 59-Jährige hatte auch gleich noch einen launigen Wiesn-Gruß an den BVB parat: «Wir sind die Verfolger von Dortmund – und werden sie dann schön jagen.» Ende Oktober gastiert der nationale Rivale in München. Spätestens dann sollen die Machtverhältnisse im deutschen Fußball auch tabellarisch wieder zurechtgerückt werden.

«Wenn wir auf dem Top-Niveau spielen, ist es schwer, uns zu halten», hatte Sportvorstand Max Eberl schon direkt nach dem Torfest gegen Union getönt. Das gilt vor allem für die Offensiv-Abteilung, diesmal mit Dreierpacker Olise, Doppelpacker Kane, dem erstmals treffenden Neuzugang Ismael Saibari und dem aufblühenden Jamal Musiala. «Ich habe am Freitag den alten Jamal Musiala gesehen», meinte Präsident Herbert Hainer auf dem Oktoberfest.

98 Spiele – 101 Tore

Das größte Spektakel bot aber einmal mehr auf dem Platz Zauberfuß Olise. Und Kane wurde für den nächsten grandiosen Rekord gefeiert. So schnell wie der 100-Millionen-Euro-Mann hat in der Bundesliga noch keiner die 100-Tore-Marke geknackt. «Ich bin stolz. 100 Tore in einer anderen Liga zu erreichen, ist eine großartige Leistung», sagte der 33 Jahre alte Engländer.

In der Premier League hatte er diese Marke ebenfalls (weit) übertroffen. «Es ist ein großer Schritt. Danke ans Team, danke an den Club, danke an den Staff.» Kane hat in der Spätphase seiner Karriere in München den Ort gefunden, an dem er endlich Titel und Trophäen gewinnen kann. Die Champions League ist diese Saison sein größtes Ziel. Und auch der Ballon d'Or für den weltbesten Fußballer, der am 26. Oktober in seiner Heimatstadt London vergeben wird.

So reagiert Kane auf die Yamal-Aussagen

Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Die jeweiligen Vereine werben für ihre Stars. Und mancher Anwärter wie Spaniens Jungstar und Weltmeister Lamine Yamal heizt die Debatte noch mit eigenen Aussagen an. Wohl in Anspielung auf Kane sagte der 19-Jährige, dass die Auszeichnung «an den besten Spieler der Welt gehen» sollte und «nicht an einen Spieler, der 80 Tore geschossen hat».

Und wie reagiert Kane? Ruhig und gelassen: «Wir wissen nicht, was er genau meint. Jeder ist anders. Jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Art. Ich lasse lieber meine Leistung auf dem Platz für mich sprechen.» Lamine Yamal sei «ein unglaublicher Spieler, er hatte eine großartige Saison, wie viele Spieler», fügte Kane hinzu und zählte auf: «(Kylian) Mbappé, Michael (Olise), Rodri. Es gibt viele Kandidaten. Darum wird dieses Jahr vielleicht mehr darüber diskutiert.»

Auch Olise zählt zu den Nominierten. Und der 24-Jährige wird die Trophäe vermutlich in der Zukunft auch mal in Händen halten. Der wortkarge, bisweilen bizarr auftretende Franzose ist auf dem Platz schon jetzt regelmäßig genial.

Kompany erklärt das Phänomen Olise

Auch Kompany kam nicht umhin, nach der nächsten Olise-Show eine Hymne auf den Mann mit dem linken Zauberfuß anzustimmen. Der Trainer erklärte aber auch das Geheimnis hinter dem Phänomen Olise: «Auch die Topspieler brauchen mehr als nur Talent. Es steckt harte Arbeit dahinter.»

Kane sieht Olise (Vertrag bis 2029) in München ebenfalls am richtigen Platz. «Er ist hier in einer großartigen Umgebung, um sich immer weiter zu verbessern. Es war sein erster Hattrick. Es war schön, sein Lächeln im Gesicht zu sehen. Ich liebe Spieler wie Michael, ich mag ihn als Persönlichkeit, er ist ein großartiger Charakter. Er könnte irgendwann der beste Spieler der Welt sein», sagte Kane. Und: Der Olise in der Kabine sei ein ganz anderer Typ als der Olise draußen.