Bayer-Coach Kasper Hjulmand ist vor dem Champions-League-Duell bei Arsenal optimistisch. Nach dem Remis im Hinspiel sieht er bei seinem Team Steigerungspotenzial. Für seine Spieler hat er einen Tipp.

London (dpa) – Trainer Kasper Hjulmand von Bayer Leverkusen geht mit viel Zuversicht in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Arsenal. «Wenn wir an unsere Grenzen gehen, wenn wir unser richtiges Level erreichen, wenn wir ein strukturiertes Spiel abliefern und alles zeigen, was wir können, dann sind wir auf einem hohen Niveau», sagte Hjulmand vor der Partie in London am Dienstag (21.00 Uhr). «Und die gute Nachricht ist, dass wir gerade erst angefangen haben.»

«Mir gefällt dieser Hunger»

Der dänische Coach erwartet, dass sich seine Mannschaft gegenüber dem 1:1 im Hinspiel steigert. «Wir können uns noch weiter entwickeln», sagte Hjulmand, dessen Team am Wochenende in der Fußball-Bundesliga auch gegen den FC Bayern München 1:1 gespielt hatte. «Ich sehe noch mehr Potenzial. Deshalb waren wir nach dem Arsenal-Spiel nicht zufrieden. Wir sind auch nach dem Bayern-Spiel nicht zufrieden gewesen. Wir hätten gewinnen müssen.»

Trotz der Enttäuschung über die beiden Unentschieden bewertet Hjulmand die Situation positiv. «Mir gefällt dieser Hunger», sagte der Trainer. «Aber das sendet auch ein Signal an alle, dass wir in der Lage sind, auf hohem Niveau mitzuhalten. Wir setzen die Messlatte hoch an. Darauf sollten wir immer abzielen, und wir sollten immer versuchen, morgen besser zu sein als heute und als Team dazuzulernen.»

Hjulmand: Moment leben, Chance nutzen

Seinen Profis empfahl Hjulmand, die große Chance auf das Viertelfinale zu nutzen und im Emirates-Stadion alles dafür zu tun, um zu gewinnen. «Als Spieler weißt du nie, wie viele Möglichkeiten du auf dieser Bühne bekommst», äußerte er. «Es ist wichtig, im Moment zu leben und zu versuchen, das Beste daraus zu machen. All die harte Arbeit, all die Spiele, die du gemacht hast, all die Trainingseinheiten, die du absolviert hast – das musst du jetzt nutzen.»