Infrastruktur
Hitze und Fußball führen zu Stromausfall in Rüsselsheim
Stromausfall
In Rüsselsheim läuft nach einem Stromausfall die Ursachenforschung. (Symbolbild)
Roberto Pfeil. DPA

Fernseher laufen wegen der WM-Übertragung, Ventilatoren und Klimaanlagen wegen der Hitze. In Rüsselsheim ging deswegen bei vielen Menschen das Licht aus.

Rüsselsheim (dpa) - Eine Kettenreaktion auch infolge der Hitze hat in Rüsselsheim einen größeren Stromausfall verursacht. Rund 2.000 Haushalte seien zeitweise ohne Strom gewesen, teilten die Stadtwerke mit. «Die außergewöhnlich hohen Temperaturen der vergangenen Tage sorgten für eine sehr hohe Stromnachfrage.» Hinzu sei am Donnerstagabend eine zusätzliche Belastung des Netzes gekommen, unter anderem wegen des WM-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. «In vielen Haushalten liefen Fernseher, Ventilatoren und Klimageräte gleichzeitig.»

© dpa-infocom, dpa:260626-930-286358/2

Ressort und Schlagwörter

Energie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren