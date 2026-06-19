Schatten, Sonnencreme und Ventilatoren: Beim Tennisturnier in Halle wappnen sich Spieler und Fans gegen hohe Temperaturen. Für große Teile Nordrhein-Westfalens wurde eine Hitzewarnung ausgesprochen.

Halle/Westfalen (dpa) – Am Viertelfinaltag des Tennisturniers im westfälischen Halle haben die Zuschauer, Spieler und Mitarbeiter mit der Hitze zu kämpfen. Die Temperatur lag in Ostwestfalen in der frühen Mittagszeit bei um die 30 Grad Celsius. Am Himmel war keine Wolke zu sehen, das Dach der heristo-Arena spendete aber vielen Fans Schatten auf ihren Plätzen.

Sponsoren verteilten beim Einlass auf das Turniergelände kostenlos Sonnenhüte an die Tennisfans, auf dem Gelände wurde Sonnencreme verteilt. Die Besucherinnen und Besucher kühlten sich auf der Tribüne mit Handfächern und kleinen Ventilatoren ab, um für etwas frische Luft zu sorgen. Eine 0,5-Liter-Flasche Wasser kostet bei dem Turnier fünf Euro inklusive Pfand.

Hitzewarnung in Nordrhein-Westfalen

Die Bänke der Tennisprofis befanden sich am Morgen des fünften Turniertages noch im Schatten, später spendeten von den Ballkindern gehaltene Sonnenschirme den Spielern Schatten. Zusätzlich können sich die Tennisstars mit Eis abkühlen. Die US-Amerikaner Taylor Fritz und Ben Shelton legten sich in den Pausen des ersten Viertelfinales des Tages Handtücher mit Eisbeuteln in den Nacken.

Die ATP als Spielervereinigung der Männer hatte ab dieser Saison eine verbindliche Hitzeschutzregel eingeführt. Die Regeln richten sich nach einem Index, der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und weitere Faktoren berücksichtigt und ab einem bestimmten Schwellenwert Abkühlpausen und Spielunterbrechungen vorsieht.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist Nordrhein-Westfalen am Freitag das Bundesland mit den höchsten Temperaturen. Der DWD hat für große Teile des Bundeslandes eine Hitzewarnung ausgesprochen.