Das Bayreuther Opern-Repertoire ist ziemlich begrenzt. Zur Feier des 150. Festspiel-Jubiläums wird es erweitert - und zwar um Wagners Frühwerk «Rienzi». Ausgerechnet.

Bayreuth (dpa) – «In jener Stunde begann es...», soll Adolf Hitler gesagt haben, nachdem er als Teenager in Linz Richard Wagners Oper «Rienzi» gesehen hatte. So schreibt es sein Jugendfreund und damalige Begleiter August Kubizek in seinem Buch. Seither gilt Wagners Frühwerk als wichtige Inspirationsquelle für den späteren Diktator.

Und jetzt feiern die Bayreuther Festspiele, wo Hitler einst ein und aus ging, damit ihr großes Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen. Dafür war sogar ein Beschluss im Stiftungsrat nötig, denn eigentlich wollte Wagner selbst seine 1842 uraufgeführte frühe Oper, die er «Ungethüm» und «Schreihals» nannte, nicht im Festspiel-Repertoire wissen.

«Uns war von Anfang an klar, dass dies eine sehr besondere Aufgabe ist, der wir uns mit großer Verantwortung stellen», sagt die Regisseurin Alexandra Szemerédy, die das Werk nun gemeinsam mit ihrer Kollegin Magdolna Parditka in Bayreuth auf die Bühne bringt, im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

War «Rienzi» wirklich Hitlers Lieblingsoper?

«Rienzi» wird oft als Hitlers Lieblingsoper bezeichnet. Und auch, wenn es dafür keine Quelle gibt, wie der Direktor des Richard Wagner Museums, Sven Friedrich, betont, hatte die Oper «zweifellos» eine Bedeutung für Hitler, wie er im dpa-Interview sagt. «Die Ouvertüre eröffnete ja stets die Reichsparteitage, aber das gilt ja für Wagners Wirkung auf Hitler allgemein, sodass man kaum von einer herausgehobenen Stellung des „Rienzi“ sprechen kann.»

«Ich denke, wenn man „Rienzi“ ins Programm nimmt – insbesondere zum 150. Jubiläum und noch dazu zum ersten Mal überhaupt -, dann setzt man ein Zeichen», sagt Regisseurin Szemerédy. «Das bedeutet, dass man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Es ist sehr wichtig, dass man diese Stücke nicht vergisst oder verdrängt. „Rienzi“ ist Wagners politischstes Werk und genau das Werk, das Hitler so stark inspiriert hat.»

«Cosima Wagner, dann Katharina Wagner – und jetzt wir»

Die Bayreuther Premiere an diesem Sonntag (26. Juli) – nach einer Gedenkveranstaltung für während des Nationalsozialismus verfolgte jüdische Musiker – ist eine in mehrfacher Hinsicht: Zum ersten Mal überhaupt wird «Rienzi» auf dem Grünen Hügel aufgeführt – und zum ersten Mal überhaupt in der Festspielgeschichte führen dort Frauen Regie, die nicht Wagner mit Nachnamen heißen. Außer Cosima Wagner und ihrer Urenkelin Katharina Wagner haben bislang nur Männer bei den Bayreuther Festspielen inszeniert. «Cosima Wagner, dann Katharina Wagner – und jetzt wir», sagt Regisseurin Parditka.

«Rienzi» ist Wagners dritte Oper und war einst sein größter Erfolg. Sie erzählt von Aufstieg und Fall des römischen Volkstribuns Cola di Rienzo, der die Macht der herrschenden Klasse brechen will – und dann am eigenen Größenwahn zugrunde geht.

«Ein toxisches Stück»

«„Rienzi“ ist tatsächlich ein toxisches Stück, vielleicht sogar ein gefährliches Stück – jedenfalls dann, wenn man sich bewusst macht, wen man damit verbindet. Die interessante Aufgabe für uns war, uns noch einmal der historischen Figur anzunähern und zu analysieren, wie viel Hitler tatsächlich in „Rienzi“ steckt – und umgekehrt», sagt Szemerédy.

Doch es geht nicht nur um Vergangenheitsbetrachtung: «Unser Ziel war immer, dass wir uns mit diesem schwer belasteten Werk auseinandersetzen und daraus etwas entwickeln, das auch für unsere Gegenwart relevant ist und gleichzeitig etwas über eine mögliche Zukunft erzählt. Deshalb verorten wir die Handlung in einer zeitlich unbestimmten Zukunft – in einer Dystopie.»

«Rienzi» als «Mahnmal»

Denn die Themen der Oper seien «politisch sehr relevant», betont sie. «Gerade jetzt, da rechtspopulistische und faschistische Tendenzen wieder stärker wahrnehmbar werden, hat dieses Stück eine unheimliche Aktualität gewonnen. Es ist gewissermaßen ein Mahnmal. Die entscheidende Frage ist: Wo kippt eine Demokratie? Ab wann gleitet sie fast unmerklich in andere Mechanismen ab?»

Festivalchefin Katharina Wagner sagte jüngst im Podcast «BackstageClassical», die Regisseurinnen «zeigen in einer ganz großen Härte, wie Macht auch wahnsinnig machen kann und wie Macht verderben kann und wie Macht einen Menschen verändern kann».

Kritik an der Auswahl

Der Musikwissenschaftler Anno Mungen von der Uni Bayreuth sieht die Entscheidung kritisch, «Rienzi» ausgerechnet zum Jubiläum erstmals auf dem Grünen Hügel erklingen zu lassen. «Ich finde, dass das keine glückliche Wahl ist für das Jubiläumsjahr, auch weil der Nationalsozialismus Jubiläen als solche sehr favorisiert hat. Ausgerechnet jetzt zum 150. Jubiläum dieses Stück zum ersten Mal zu machen, ist, finde ich, nicht unproblematisch», sagte er dem «Nordbayerischen Kurier».

Anders sieht das der Direktor des Richard Wagner Museums, Sven Friedrich: «Was hätte man denn sonst zum Jubiläum im Repertoire anders machen sollen?», fragt er im dpa-Interview. «Wenn schon, dann doch das Werk, dass die Ambivalenz der 150 Jahre Festspiele in seiner Rezeptionsgeschichte wie kein anderes Werk Wagners repräsentiert.»

Auf der Homepage der Bayreuther Festspiele heißt es: «Das selten gespielte Werk zeigt sich als Bindeglied zwischen Grand Opéra und Musikdrama, mit orchestraler Wucht und emotionaler Tiefe. Die Aufführung in Bayreuth ist eine einmalige Gelegenheit, Wagners frühen Triumph neu zu entdecken – dort, wo er bislang nie erklungen ist.»