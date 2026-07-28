Die Trainingsgruppe von Vincent Kompany wird größer. Die deutschen Nationalspieler sind ebenso zurück wie weitere WM-Teilnehmer. Ein Trio wird zeitnah erwartet.

Rottach-Egern (dpa) – Die deutschen Fußball-Nationalspieler um DFB-Kapitän Joshua Kimmich haben sich beim FC Bayern zum ersten Mal nach der WM-Enttäuschung auf dem Trainingsplatz den Fans gezeigt. Wie Kimmich, Manuel Neuer, Neuzugang Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Jonas Urbig wurden auch der Japaner Hiroki Ito, der Südkoreaner Minjae Kim und der Senegalese Bara Ndiaye von Trainer Vincent Kompany zum Start in ihre Vorbereitung herzlich auf dem idyllisch gelegenen Spielfeld in Rottach-Egern begrüßt.

Erst Tegernsee, dann Asien-Trip

Bis zum Donnerstag, wenn zum Abschluss der Tegernsee-Tage ein Freundschaftsspiel gegen den Kreisklasse-Club FC Rottach-Egern ansteht, bereiten sich die Münchner im Süden Oberbayerns vor. Am Wochenende startet der deutsche Fußball-Rekordmeister dann zu einem Kurztrip nach Südkorea und Hongkong.

Während für den Großteil der WM-Rückkehrer am Dienstagvormittag noch der Abschluss der Leistungsdiagnostik in München anstand, begann der zweite Trainingslagertag am Tegernsee mit einer Einheit auf dem Sportplatz. Der Kanadier Alphonso Davies, der wegen der Folgen seiner Muskelverletzung bei der WM nur zu einem Kurzeinsatz gekommen war, nutzte die Einheit ebenfalls schon, um an seiner Fitness zu arbeiten.

WM-Trio kehrt bald zurück

Durch die Rückkehrer um Kimmich, der sich beim Weg auf den Rasen bei hochsommerlichen Temperaturen noch rasch mit Sonnenschutz eincremte, ist die Kompany-Truppe größer geworden. Beim traditionellen Trainingslager am Tegernsee sind 13 Talente vom FC Bayern Campus dabei, die sich empfehlen wollen.

Weitere Rückkehrer werden zeitnah die WM-Teilnehmer Konrad Laimer (Österreich), Luis Díaz (Kolumbien) und Josip Stanisic (Kroatien) sein. Als letzte Profis kehren Englands Teamkapitän Harry Kane sowie die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano ins Training zurück. Das gilt auch für die Akteure, die ihr Reha-Programm absolvieren.