Laut einer Fanorganisation wurden vor dem Zweitliga-Topspiel in Berlin mehrere Menschen verletzt. Die Fans von Hertha BSC und Schalke 04 demonstrieren mit Schweigen.

Berlin (dpa) - Vor dem Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC und Schalke 04 sind laut der Hertha-Fanhilfe bei Zwischenfällen mit der Polizei mindestens 30 Fans verletzt worden. Mehrere Personen hätten sich in die Notaufnahmen begeben müssen. Über die Art der Verletzungen wurden keine Angaben gemacht.

Die Organisation beklagte einen überharten Einsatz der Sicherheitskräfte. Eine Reaktion der Polizei gab es auf Anfrage vorerst nicht. Die Situation werde von der Einsatzleitung am Stadion bewertet. Die Hertha teilte mit, dass es vor dem Spiel einen Zwischenfall zwischen Fans und der Polizei vor dem Stadion gegeben habe. Details würden geprüft.

Beklemmende Stimmung ohne Gesänge

Die aktiven Fan-Szenen beider Clubs reagierten während des Spiels durch kollektives Schweigen auf die aus ihrer Sicht unverhältnismäßige Polizeiaktion.

Bei der Partie gab es phasenweise lediglich verunglimpfende Sprechchöre gegen Sicherheitskräfte von den Rängen, ansonsten herrschte in der mit mehr als 70.000 Zuschauern gefüllten Arena eine beklemmende Stimmung.

Große Teile der Hertha-Fans verließen nach rund 20 Minuten die Ostkurve. Sie hinterließen einen blauen Schriftzug mit einer Polizei-Beleidigung. Die Schalke-Fans nahmen zur zweiten Halbzeit die Anfeuerung ihres Teams wieder auf. Nach gut 55 Minuten Spielzeit schallte auch das klassische «HaHoHe» der Hertha-Fans erstmals durch die Arena.

Vor dem Spiel hatte die Fanhilfe Hertha BSC in einer Pressemitteilung aus ihrer Sicht unverhältnismäßige Hausdurchsuchungen vor einigen Tagen bei Anhängern des Hauptstadt-Clubs beklagt.