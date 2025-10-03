Henriksen vertraut auf Ersatzkeeper: Wissen, wie gut er ist

Der Mainzer Stammtorwart Robin Zentner fehlt im Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV wegen einer Sperre. Aus Sicht von Coach Henriksen ist das aber kein Problem. Er setzt ganz auf seine Nummer zwei.

Mainz (dpa) – Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 schenkt Ersatztorhüter Lasse Rieß vor dem sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga sein volles Vertrauen. «Er ist gut mit dem Fuß, aber er ist auch gut im Tor», betonte Henriksen vor dem Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Rieß wird im Duell mit dem HSV Stammkeeper Robin Zentner ersetzen, der nach seiner Roten Karte beim 0:2 gegen Borussia Dortmund gesperrt fehlt. «Wir erleben das in jedem Training. Wir wissen, wie gut er ist», sagte Henriksen über seine Nummer zwei.

Fragezeichen hinter Leitsch und Kohr

Nach dem 1:0 bei Omonia Nikosia in der Conference League wollen die Rheinhessen den Schwung in die Bundesliga mitnehmen. Alle Profis seien zwar fit aus Zypern zurückgekehrt, sagte Henriksen. Fragezeichen gibt es aber dennoch. So fehlten in Nikosia die Abwehrspieler Maxim Leitsch und Dominik Kohr.

Leitsch musste aufgrund eines Infekts passen. Kohr erwartet die Geburt seines Kindes. Man wolle am Samstag entscheiden, wer die Reise nach Hamburg mitmacht, erklärte Henriksen.