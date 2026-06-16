Baumarktkette
Hellweg meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an
Hellweg - Baumarkt
Die Dortmunder Baumarktkette Hellweg hat Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. (Archivbild)
picture alliance. DPA

Alle Filialen und der Online-Shop des Dortmunder Unternehmens bleiben geöffnet, die Mitarbeiter erhalten zunächst Insolvenzgeld. Sanierungsexperten übernehmen die Geschäftsleitung.

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Dortmund (dpa) – Die Dortmunder Baumarktkette Hellweg Die Profi-Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Nach eigenen Angaben hat das Amtsgericht Essen dem Antrag stattgegeben. Laut Mitteilung bleiben alle Standorte und der Online-Shop geöffnet. Die Mitarbeiter erhalten in den kommenden drei Monaten Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit.

Das Gericht hat Rechtsanwalt Stefan Denkhaus als vorläufigen Sachverwalter bestellt, der die Interessen der Gläubiger überwachen soll. Zwei Rechtsanwälte wurden laut dem Unternehmen als Sanierungsexperten in die Geschäftsführung berufen.

Die Dortmunder Baumarktkette betreibt bundesweit mit rund 2.900 Mitarbeitern 68 Märkte. Dabei liegen die Schwerpunkte im Rhein-Ruhr-Gebiet und in Berlin.

© dpa-infocom, dpa:260616-930-233141/1

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Wirtschaft

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