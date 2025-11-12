Helene mittendrin - Fischer tourt wieder

Helene Fischer ist aus der Babypause zurück - mit einem riesigen Programm und einem großen Dankeschön.

München (dpa) - Helene Fischer kehrt endgültig aus der Babypause zurück. Mit ihrer neuen Tournee im kommenden Jahr will sie sich bei ihren Fans bedanken. «Es ist meine Verneigung und mein großes Dankeschön», sagte sie bei der Vorstellung des Tourprogramms in München. Sie wolle ihre 20 Jahre auf der Bühne im Jubiläumsjahr mit den Anhängern feiern, die sie seit Jahren begleiten.

«Es wird tatsächlich ein Riesen-Fest», sagte die 41-Jährige. «Wir wollen die größte Party feiern.»

Konzerte vor 750.000 Fans

Insgesamt will sie im Juni und Juli vor rund 750.000 Fans auftreten. 600.000 Tickets sind nach Angaben von Konzertveranstalters Marek Lieberberg bislang weg.

Los geht es laut Konzertveranstalter am 10. Juni in Dresden, Tourabschluss soll am 17. Juli in München sein. Dazwischen sind zahlreiche weitere Stadion-Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant.

Bei den Auftritten soll es in der Mitte der Stadien eine 360-Grad-Bühne und Laufstege geben. «Ich wollte einfach mittendrin sein», sagte Fischer. Und sie wolle «das Erlebnis so intim wie es nur eben geht in einem Stadion» gestalten. Ein neues Album sei nicht geplant; dass es bei den Konzerten trotzdem neue Musik zu hören geben könnte, schloss Fischer aber nicht aus.

Als Mutter mehr planen

Als Mutter zweier Kinder müsse sie heute «natürlich viel mehr organisieren und planen», sagte sie - «wie jede Frau, wie jede Mutter». «Ich bin ja nicht die erste Künstlerin, die eine Tournee startet als Mutter.» Und das bedeute «Leben in der Lage». Aber die Verantwortung sei heute eine andere. Sie sei nun «verantwortlich nicht nur für sich selbst, sondern auch für zwei Geschöpfe».

Die Sängerin hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht. Ende August schrieb sie auf ihren Social-Media-Kanälen, dass ihr Fokus derzeit auf ihrem Familienleben liege. «Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben.» In diesem Jahr wolle sie «weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen».

Für ihre Projekte nehme sie sich viel Zeit, sagte sie bei der Pressekonferenz in München. Sie sei «jetzt nicht super aktiv auf social media». Denn: «Ich habe festgestellt, dass das nicht meine Stärke ist.»

Fischer gibt es «nur päckchenweise»

Sie habe gemerkt, «dass ich mich immer wieder ein bisschen zurückziehen muss, um kreativ zu sein», sagte sie. «Deswegen gibt es immer nur päckchenweise was von mir.» Und im kommenden Jahr gibt es nun ein besonders großes Paket. Dafür will sie im Frühjahr bereits mit den Proben starten: «Ich werde mich wieder mal in ein intensives Sportprogramm stürzen.»