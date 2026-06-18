80 Kilometer entfernt
Helene Fischer verlegt Amsterdam-Konzert in andere Stadt
Tourauftakt von Helene Fischers «360° Stadion Tour 2026»
Auch in Amsterdam sollte Helene Fischer vor Zehntausenden Fans auftreten – keine zwei Wochen vor dem Konzert wurde der Ort nun aber verlegt. (Archivbild)
Robert Michael. DPA

Die Sängerin wollte vor Zehntausenden in der niederländischen Hauptstadt auftreten. Nun wird das Konzert aber in eine kleinere Arena verlegt – rund 80 Kilometer entfernt in Nähe der deutschen Grenze.

Lesezeit 1 Minute

Amsterdam (dpa) – Das niederländische Konzert von Helene Fischer ist von Amsterdam nach Arnheim verlegt worden. Das teilte der Konzertveranstalter Mojo ohne Angaben von Gründen mit.

Ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum wollte die Sängerin im Rahmen ihrer Tour am 30. Juni auch in der Johan Cruijff Arena in der niederländischen Hauptstadt feiern. Die Arena ist mit rund 56.000 Sitzplätzen das größte Fußballstadion des Landes. Doch stattdessen tritt sie nun im mit knapp 25.000 Plätzen deutlich kleineren GelreDome in Arnheim auf – rund 80 Kilometer von Amsterdam entfernt.

Wer aus der Hauptstadt kommt und weiterhin zum Konzert will, muss nun also plötzlich eine Reise einplanen. Ein kleiner Trost für deutsche Fans: Arnheim liegt direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.

Gründe werden nicht genannt

Menschen, die eine Karte gekauft haben, waren vom Veranstalter nach dessen Angaben über den Ortswechsel schriftlich informiert worden. Doch zu den Gründen äußerte sich Mojo bisher nicht. Die Johan Cruijff Arena schreibt auf ihrer Website: «Der Auftritt von Helene Fischer wird aus produktionstechnischen Gründen, die nichts mit dem Veranstaltungsort zu tun haben, verlegt».

Im November hatte Helene Fischer die Amsterdamer Arena noch das «perfekte Podium» genannt. «Ich wollte einen Ort, der sowohl die Größe als auch die Emotionalität dieses Abends tragen kann», hatte sie der Nachrichtenagentur ANP gesagt.

Auch nach der Verlegung ist das Konzert bisher nicht ausverkauft. Helene Fischer ist in den Niederlanden zwar populär, aber kein Superstar.

© dpa-infocom, dpa:260618-930-242616/1

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Kultur

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