Vor über zwei Jahren lag Heinz Hoenig im Koma. Am vergangenen Sonntag wurde er mit Herzproblemen wieder in eine Klinik geflogen. Seine Frau teilt nun eine gute Neuigkeit.

Magdeburg (dpa) – Der Schauspieler Heinz Hoenig ist nach einem Krankenhaus-Aufenthalt wegen neuerlicher Herzprobleme wieder zurück zu Hause. Am Mittwoch hätten die Ärzte gesagt, dass es ihrem Mann wirklich gut gehe und er sofort nach Hause dürfe, berichtet seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig bei Instagram. «Und das haben wir uns natürlich nicht zweimal sagen lassen.»

Sie ergänzte: «Und da war natürlich dann am Nachmittag die Freude bei unseren Kindern riesen, riesengroß, dass ihr Papa wieder zu Hause ist und ja, jetzt vielleicht wieder etwas Ruhe einkehrt.» Der 74-Jährige werde sich in den nächsten Tage selbst melden. «Bis dahin ist ein bisschen Ruhe angesagt.»

Heinz Hoenig war am vergangenen Sonntag mit einem Hubschrauber in die Uniklinik Magdeburg geflogen worden, nachdem er sich mit Unwohlsein in einem Krankenhaus in Halberstadt vorgestellt hatte, wie die «Bild» berichtete. Das Management des Schauspielers hatte das der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Vor gut zwei Jahren war der Gesundheitszustand von Heinz Hoenig sehr ernst, er lag zeitweise im Koma. Für die medizinische Behandlung waren Spenden gesammelt worden. Deutlich später zeigte sich der Schauspieler erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig hat er zwei kleine Kinder.

Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg «Das Boot» mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er-Jahren («Der große Bellheim», «Der Schattenmann», «Der König von St. Pauli»).