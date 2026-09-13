Der 1. FC Heidenheim steigert sich nach der Pause und spielt fast die gesamte zweite Hälfte in Überzahl. Die Entscheidung fällt spät.

Heidenheim (dpa) – In Überzahl hat sich der 1. FC Heidenheim erst spät den Heimsieg gegen Schlusslicht Holstein Kiel gesichert. Abwehrspieler Jonas Föhrenbach führte den Erstliga-Absteiger mit seinem Kopfballtor in der 84. Minute zum 1:0 (0:0)-Erfolg. Die Heidenheimer von Coach Frank Schmidt setzten sich damit als Tabellendritter in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga fest.

Die noch sieglosen Kieler von Trainer-Kollege Tim Walter mussten nach der Gelb-Roten-Karte für Jonas Therkelsen fast die gesamte zweite Hälfte zu zehnt bestreiten. Mit nur drei Punkten aus fünf Spielen stehen sie am Tabellenende.

Heidenheim steigert sich in Hälfte zwei

Schon bevor der norwegische Mittelfeldspieler zum zweiten Mal verwarnt wurde und vom Platz musste, war der FCH deutlich verbessert aus der Kabine gekommen. Angeführt vom eingewechselten Christian Conteh erspielten sich die Gastgeber, die ohne den erkrankten Stürmer Budu Siwsiwadse auskommen mussten, mehrere Chancen. Sie ließen diese aber bis zum entscheidenden Eckball und dem Tor von Föhrenbach in der Schlussphase aus.

Kiel verpasst Ausgleich

Für die Heidenheimer war es der zweite 1:0-Erfolg nacheinander. Nach dem turbulenten Saisonstart mit dem blamablen DFB-Pokal-Aus beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II (2:5) hat sich der Ostalb-Club defensiv stabilisiert. In Hälfte eins hatten die Kieler zwar mehr Ballbesitz, waren aber kaum gefährlich geworden. In der Nachspielzeit vergab Kiels Phil Harres den möglichen Ausgleich.